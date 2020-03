DogWalkCare Fido & company per aiutare chi è solo a casa

«Mina viene portata a spasso tra le vie di borgo Rovereto. Se avete dei parenti anziani o persone in difficoltà da tenere sotto controllo e che abitano in queste vie, avvisateci. Passeremo noi a citofonare o a fare con loro due parole dalla strada». Così è nato il gruppo su Facebook #DogWalkCare, che ha già più di 200 membri. L’iniziativa è di Mico Rao di Lab121 che insieme ad altre realtà alessandrine si è ingegnato per fare qualcosa di utile, ai tempi del coronavirus. «Siamo convinti sostenitori che il comportamento più corretto sia stare a casa. Non smettiamo però di preoccuparci per chi può essere maggiormente in difficoltà nell’affrontare l’isolamento. E così mentre faccio un giretto col cane - nel mio quartiere - mi rendo utile».

Come funziona? Si pubblica la foto del cane e la città e zona in cui lo si porta a spasso. In privato - quindi in quello che poi diventa un rapporto ‘uno a uno’ - si può essere contattati da chi ha la necessità di controllare un parente anziano o una persona in condizione di fragilità. «Ci si limita a citofonare e parlare dalla strada verso la finestra o il balcone. Si verificano le condizioni e le necessità e le si comunicano a chi ti ha contattato. Senza andare oltre. Un aiuto, ma in modo responsabile». Hanno aderito da tutta Italia.