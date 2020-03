Valenza, oltre 50 i positivi. Mascherine: oggi si riparte

VALENZA - Ieri sera è arrivato un nuovo aggiornamento del sindaco di Valenza Gianluca Barbero sulla situazione in città.

Il primo cittadino ha confermato la scelta dell'Asl di trasformare l'ex Mauriziano in struttura in grado di ospitare i pazienti guariti da covid ma ancora bisognosi di essere seguiti (20 posti letto). Una decisione per allentare la tensione sugli ospedali provinciali.

Sul fronte dei contagiati a Valenza i numeri crescono. Ora sono più di cinquanta i tamponi positivi. In merito alle mascherine donate da MyFamily, ne sono già state consegnate circa 1100. Oggi la consegna riparte. "Credo che l'avere suonato oggi (ieri nda) più di 600 campanelli e avere dato presenza e conforto con la nostra azione valga la fatica ed i sacrifici. Domani recupereremo o almeno ci proveremo con tutti quelli che oggi non c'erano (ma dove eravate ???) e continueremo a cercarvi ad uno ad uno nelle vostre case".