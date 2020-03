A26: chiusura notturna per lavori

OVADA - Proseguono i cantieri notturni sull'A26, l'autostrada che collega Genova Voltri con Gravellona Toce, da tempo finita sotto osservazione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A tal proposito, per permettere ad Autostrade per l'Italia di effettuare controlli all'interno delle gallerie, anche nella prossima notte, il tratto compreso tra i caselli di Ovada e Masone, in direzione Sud, resterà interdetto alla circolazione.

Lo stop inizierà alle ore 22.00 di stasera, giovedì 26 marzo, e proseguirà fino alle ore 6.00 di domani mattina, venerdì 27 marzo. "In alternativa - suggeriscono dal distaccamento genovese dell'azienda -, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, si potrà percorrere la SP456 del Turchino, con rientro sull'A26, alla stazione autostradale di Masone, per proseguire verso Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Ovada e Rossiglione".