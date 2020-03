Casale: prosegue la distribuzione delle mascherine, stop a mercato e Ztl

CASALE - Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Casale prosegue senza sosta la distribuzione delle mascherine alle fasce più a rischio della popolazione: chi quotidianamente è a contatto con il pubblico, chi è affetto da gravi patologie e gli ultra sessantacinquenni. Inoltre, proprio in questi giorni, il sindaco Federico Riboldi ha emanato una serie di ordinanze volte ad agevolare il lavoro di chi è al servizio dei cittadini e a contenere la diffusione del Covid-19.

«La priorità, in questo momento, è quella di ridurre al massimo i contatti tra persone – ha spiegato il sindaco Riboldi – per questo invito ancora una volta tutta la popolazione a non uscire! È stata messa in atto una serie di iniziative per agevolare la permanenza in casa e vi chiedo di utilizzarle, come la consegna a domicilio di spesa, cibo e farmaci».

Ed è proprio per agevolare le consegne a domicilio che fino al 3 aprile è stata sospesa la Ztl del centro storico, mentre, sempre fino al 3 aprile, è stata confermata la sospensione del mercato in piazza Castello e dell’agromercato Campagna Amica.

«Tutte le restrizioni – ha sottolineato Federico Riboldi – devono essere vissute come un aiuto a superare questo difficile momento nel minor tempo possibile. Stiamo affrontando una prova molto dura, ma ne usciremo se continueremo a essere uniti!».

Nel frattempo, come detto, sta continuando la consegna delle mascherine chirurgiche a tutti gli ultra sessantacinquenni della città: nelle buche delle lettere stanno lasciando una busta al cui interno, oltre al presidio di protezione, è presente una lettera con utili informazioni pratiche. È quindi importante ricordare che nessun volontario della Protezione Civile, dipendente del Comune o agente di Polizia Locale entrerà in casa.

«Nella lettera di accompagnamento – ha concluso il sindaco Riboldi – ho spiegato che avere la mascherina non significa, però, poter uscire, anzi! Per sconfiggere il virus è fondamentale rimanere a casa».

Ricordiamo quali sono i servizi a disposizione dei cittadini per evitare di uscire:

Servizio di spesa e farmaci a domicilio (per quarantenati, sintomatici, anziani, immunodepressi e persone fragili – Comitato di Casale Monferrato della Croce Rossa Italiana 0142 452258 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00)

Pasti, alimenti, prodotti per l’igiene, intimo e molto altro sono recapitati a domicilio direttamente dalle attività commerciali del territorio - Per sapere quali sono è possibile visitare a pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-mappa oppure telefonare all’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00: 0142 444339.

Infine, per i malati affetti da gravi patologie che non hanno ancora compiuto i 65 anni, è possibile contattare la Protezione Civile 0142 444 217 e il numero 0142 444209, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 (attivo dal lunedì al venerdì) o inviare una e-mail all'indirizzo mascherine@comune.casale-monferrato.al.it, per richiedere le mascherine chirurgiche.