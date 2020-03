Il mondo dello spettacolo urla: "#ChiamateNoi"

A causa dell’emergenza coronavirus migliaia di professionisti dello spettacolo sono tutti a casa senza lavoro: due di loro, Marco Fabiani e Antonello Ruzzini, si sono resi conto di come ognuno di essi possieda competenze, abilitazioni, esperienze e capacità che potrebbero risultare molto utili alla Protezione Civile qualora ci fosse necessità di allestire in tempi rapidi strutture temporanee utili al ricovero dei pazienti e alla sicurezza del personale sanitario, proprio come facevano prima dell'emergenza tutti i giorni nella loro routine.

E' così nato il progetto #ChiamateNoi, con la pubblicazione di un form da compilare per poter contare e presentare ufficialmente alle istituzioni il supporto: sono già stati presi contatti con le autorità competenti ma ogni aiuto è necessario, compresa la condivisione di un gesto che porterebbe un po' di speranza, oltre che un aiuto concreto.



Il form è reperibile cliccando qui e per il momento ha il solo scopo di censire le disponibilità a prestare opera di volontariato.