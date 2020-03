Chiuso in casa? C'è la finale del mondiale di scacchi!

MIRABELLO - Si corre il rischio di annoiarsi in questo periodo di forzato isolamento. Per questo una delle ricette che molti monferrini stanno utilizzando per vincere la solitudine è quella di dare sfogo alla loro creatività e alle loro passioni. Così ha fatto il mirabellese Leonardo Vignolo, 36enne dipendente del Libraccio di Alessandria, con il suo divertente scatto "Finale del campionato del mondo di scacchi".

Due sfidanti e nove tra tifosi e l'arbitro davanti all'obiettivo. In totale sono undici i personaggi immortalati nella fotografia, una delle grandi passioni di Leonardo che, in mancanza di soggetti da immortalare, ha deciso di moltiplicarsi in una scenetta decisamente esilarante.

Nella foto c'è però anche spazio agli affetti del conosciuto calciatore dilettante. Le pedine sulla scacchiera, guardando bene, sono tanti amici di Leonardo e non semplici pedoni, torri e alfieri.