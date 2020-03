Mascherine artigianali: quattro ovadesi al lavoro fra amicizia e volontariato

OVADA - Da un'iniziativa casalinga nata qualche giorno fa a una vera e propria catena di montaggio per produrre non solo mascherine a uso civile ma anche camici monouso e copriscarpe artigianali. A muoversi per prima è stata Pupa di Salvo, nei mesi scorsi già protagonista con la sua manualità della campagna di sensibilizzazione portata avanti da associazione Vela e Fondazione Cigno. Con lei è nato un piccolo laboratorio.

«Siamo in quattro – spiega Pupa di Salvo – con me ci sono Laura Ighina, Marcella Rossi e Cristina Zappavigna. Le mascherine ad uso civile sono fatte di tessuto non tessuto. Abbiamo fatto ricerche prima di iniziare. Il materiale ci viene fornito gratuitamente». Anche la sede di lavoro è messa a disposizione dal territorio. Si tratta del laboratorio della Pellicceria Scorza di Madonna della Villa.