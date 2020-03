Casale: volontari per gestire gli animali durante l'emergenza

CASALE - Come può fare con i propri animali chi è sottoposto a quarantena, anche volontaria? Lo spiega Claudia Lustrissimi del rifugio di Cascine Rossi: "Ci sono volontari che potranno aiutare in questi casi", sia per portare gli animali a spasso ma anche per tenerli a casa propria durante l'emergenza.

Informazioni al numero 3483982993 o sulla pagina Facebook del Rifugio Cascine Rossi.