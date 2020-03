L'Asl Al: "Ci servono con urgenza medici anestesisti, anche in pensione"

ALESSANDRIA - Appello urgente da parte dell'Asl Al: "Ci servono medici anestesisti, anche in pensione. Le nostre Rianimazioni sono al collasso, implementiamo il numero di posti letto perché aumentano i pazienti gravi che devono essere intubati, ma abbiamo bisogno di personale medico specializzato in Anestesia e rianimazione. Aiutateci a diffondere questo importante messaggio per salvare delle vite".

L’ufficio assunzioni dell’Asl Asl è contattabile telefonicamente allo 0143 332290