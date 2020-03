A Casale oggi nessun morto per covid

CASALE - Oggi, fortunatamente, non si sono registrati morti all'ospedale di Casale. Lo annuncia il sindaco Riboldi del consueto videomessaggio serale. Ci sono tuttavia 13 nuovi contagiati, 9 nuovi ricoverati, 8 dei quali in attesa di risultato del tampone.

Il primo cittadino informa inoltre sulle tante iniziative di solidarietà in atto per il nosocomio cittadino.