Fondazioni: raccolti oltre 700 mila euro in 15 giorni

ALESSANDRIA - Una maratona di solidarietà della Fondazione Solidal e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: in quindici giorni oltre milleduecento donatori hanno consentito di raccogliere 715 mila euro. Di questi già 300 mila sono stati trasferiti agli ospedali della provincia per l’acquisto di materiale utile alla cura dei pazienti e ai dispositivi di protezione per gli operatori sanitari: sei letti di rianimazione, un tavolo operatorio e cento caschi Cpap per i pazienti ricoverati, oltre a sedicimila mascherine Ffp3, un milione di guanti monouso in nitrile, diecimila camici di protezione, mille visiere protettive e settantamila mascherine chirurgiche come dispositivi di protezione per gli operatori sanitari.

Una prova di solidarietà della intera comunità, che ha saputo fare squadra grazie alla Fondazione Solidal e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha raccolto le istituzioni a partire dalla Provincia, i Comuni, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, il volontariato, la comunità cinese e tantissimi donatori che hanno scelto di dare fiducia alle fondazioni del territorio per un aiuto concreto agli ospedali.

I fondi già trasferiti rappresentano un aiuto tangibile per gli ospedali di Alessandria: sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dall’Asl Al per la cura dei pazienti e per la protezione degli operatori attraverso procedure prioritarie.

Valter Galante, commissario Asl Al ha dichiarato: “Esprimo il più sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a Fondazione SolidAL e a tutti coloro che hanno effettuato una donazione manifestando un profondo senso civico. Grazie al sostegno della popolazione e con lo straordinario, coraggioso, infaticabile impegno di tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo, tra cui ogni giorno contiamo quelli colpiti dal virus, i nostri ammalati possono essere certi che lungo le strade tortuose della guarigione non cammineranno da soli”.

Giacomo Centini, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera sottolinea: “La mia profonda gratitudine alla Fondazione Solidal e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per aver saputo creare questa rete così forte a sostegno dei nostri ospedali. Grazie ad ogni donatore da parte di tutti gli operatori della nostra Azienda Ospedaliera”

Le donazioni effettuate dalle aziende a favore della campagna “PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID” potranno godere della deducibilità integrale dal reddito di impresa, come da decreto legge n. 18/2020 (cfr . art. 66, c. 2).

Tutti coloro che vogliono aderire alla campagna di raccolta fondi e aiutare il proprio ospedale possono donare in piena serenità attraverso un bonifico intestato a

PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537

oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.