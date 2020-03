La Polizia municipale chiude un locale in via Guasco

ALESSANDRIA - Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione di cittadini pervenuta alla Centrale Radio Operativa, gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Alessandria sono intervenuti presso un pubblico esercizio di via Guasco: i controlli effettuati hanno consentito di appurare la presenza di avventori all’interno, ovvero la titolare e due donne intente a consumare bevande.

Sul locale gravava già un provvedimento di revoca del titolo necessario per l’esercizio dell’attività e un provvedimento di sospensione emesso dalla Questura di Alessandria. Per questo motivo la titolare veniva deferita all’autorità giudiaziaria per l’inosservanza ad un provvedimento di Polizia e sanzionata, congiuntamente agli altri avventori, per la violazione ai provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio da Covid 19.

“Ringrazio, a nome del nome del sindaco e di tutta la giunta, la nostra Polizia municipale per l’attento presidio che sta svolgendo sul territorio - commenta l’assessore alle Politiche di valorizzazione e Sviluppo del personale della Polizia locale, Monica Formaiano - Con impegno e professionalità stanno svolgendo una intensa attività di controllo. Si tratta di un momento critico per tutti, e in particolar modo per chi deve operare, in condizioni spesso difficili: come amministrazione Comunale stiamo facendo la nostra parte cercando di impegnarci al massimo per la sicurezza dei nostri concittadini. E’ necessario, però, che tutti collaborino per cui rinnovo, ancora una volta, l’invito a seguire le prescrizioni ed uscire solo per motivi di lavoro, di salute o in caso di estrema necessità”.