Nel Casalese continuano le iniziative di solidarietà

CASALE - Si susseguono a Casale le iniziative originali e solidali a contrasto delle difficoltà dell'emergenza coronavirus.

Parentesi Kuadra ha messo a disposizione il portale Monferrato Delivery uno strumento totalmente gratuito per gli esercenti e che offre la possibilità di pagare online, per la consegna a domicilio in tutto il Monferrato.

Ogni consegna costerà 1 euro che verrà interamente devoluto alla raccolta fondi per le donne e gli uomini in prima linea.

Ancora, grazie alle donazioni Vipiana, Briguglio e Rogna, sono stati messi insieme 8 tablet che verranno utilizzati dai malati covid in Ospedale per comunicare con le famiglie.

Sono già state raccolte addirittura 130 maschere da sub di Decathlon. La raccolta è conclusa. Quanto donato sarà usato per realizzare respiratori.