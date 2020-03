Novi, cresce il contagio. Arrivano 2 mila mascherine

NOVI LIGURE — Quasi novanta persone in quarantena (88 per la precisione) e 28 cittadini novesi contagiati dal coronavirus: è il bilancio quotidiano reso noto ieri dal Comune di Novi Ligure. «Restare a casa è l’unica soluzione per contenere il contagio, continuiamo a suggerire con forza di adottare questa linea di comportamento», dice l’amministrazione comunale.

Le sanzioni per chi viola le prescrizioni sono pesanti: vanno da 400 a 3 mila euro, aumentate di un terzo se la violazione è stata commessa utilizzando un veicolo. I controlli delle forze di polizia sono costanti e sistematici. Solo la Polizia municipale ha controllato, sino ad oggi, 262 persone, denunciandone 6.

Ieri intanto sono state consegnate in municipio 2 mila mascherine acquistate dal Comune. «Verranno distribuite ai dipendenti in servizio e agli enti pubblici impegnati, in prima linea, nella lotta contro il virus».

È stato anche attivato un punto di riferimento unico per le esigenze dei cittadini: è il Coc, il centro operativo comunale che ha sede presso la caserma dei vigili e risponde allo 0143 772277 (numero verde 800 702811).