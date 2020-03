Crescono morti e contagi: ci sono anche operatori sanitari

NOVI LIGURE — La giornata di sabato è stata forse la peggiore per Novi Ligure: ci sono stati 4 nuovi decessi che hanno portato il totale delle vittime del coronavirus a quota 36. Sei i nuovi contagi, per complessive 34 persone residenti in città positive al Covid-19. Tra di loro anche alcuni operatori sanitari dell’ospedale San Giacomo.

«A tutti loro la gratitudine della città per l’opera instancabile che hanno svolto all'interno della struttura, la vicinanza in questo calvario che stanno affrontando e l’augurio vivissimo che possano riprendere a breve la loro vita normale», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella.

Infine un’altra persona residente a Novi si aggiunge a quelle già in quarantena (in totale sono 89).