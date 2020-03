Ovadesi piccoli e adulti diventano Snowez

OVADA - Una pagina Facebook “Cride Art & Fancy” per comunicare l’iniziativa. La manualità a fare il resto. Così Cristiana Pastorino, ovadese, presenta la sua versione degli Snowez, pupazzi delle nevi. «Tutto è iniziato qualche anno fa- racconta- quando cercavo idee per pensierini natalizi da donare alle amiche di mia figlia e mi sono imbattuta in un tutorial su internet che spiegava come creare pupazzi di neve usando calze di spugna e riso». Il successo ottenuto dalle prime creazioni ha spinto Cristiana a continuare nella sua produzione e a rendere unico ogni pezzo.

«Quello che colpisce di più degli Snowez- continua- è proprio il fatto che siano creati a immagine e somiglianza di chi li riceve in dono, quindi estremamente personalizzati. Va da sé che negli ultimi mesi ho ricevuto le richieste più disparate; oltre a ricreare amici e intere famiglie, ho realizzato anche pupazzi che rappresentano personaggi dello spettacolo e attività commerciali della zona». Fra questi la sagoma inconfondibile dei Blues Brothers che hanno fatto epoca. Al momento, Cristiana, lavoratrice autonoma, “resta a casa” e sfrutta il suo tempo per elaborare nuove idee. «Gli Snowez, essendo pupazzi di neve, sono un prodotto stagionale – conclude Pastorino - quindi sto cercando di renderli più primaverili attraverso pizzi vari, e tutto quello che richiama al sole e alla bella stagione. Nel frattempo, tuttavia, diventa più complicato, in questo periodo di pausa forzata, recuperare il materiale che mi occorre. Rovistando fra le cose che ho a casa, ho cominciato la creazione di bijoux (braccialetti, collane, mollette per i capelli ecc…) aggiungendo bottoni e matite colorate, oggetti di cui dispongo in grande quantità e pronti per prendere una nuova forma».