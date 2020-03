Alessandria: tamponamento in via Maggioli, nessun ferito

ALESSANDRIA - Incidente poco fa in via Maggioli, incrocio con via Campi. Dai primi accertamenti sembra che un'ambulanza di Castellazzo Soccorso abbia tamponato un'auto che da via Maggioli aveva rallentato per effettuare la svolta in via Campi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti. L'ambulanza stava rientrando al quartiere Cristo per la sanificazione del mezzi dopo un intervento Covid.