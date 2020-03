Malore improvviso, muore 49enne

SPINETTA MARENGO - Dramma, questa mattina, all'interno della Solvay. Un operaio della Geat, società cooperativa, è morto a seguito di un improvviso malore. L'uomo si è recato al lavoro, come ogni mattina, ma dopo aver varcato l'ingresso dello stabilimento ed essersi avviato verso la postazione che avrebbe dovuto raggiungere, si è accasciato. Un malore improvviso, poco prima delle 8, che gli è costato la vita.

Immediato l'intervento dei colleghi. L'uomo è stato portato in infermeria mentre da Alessandria era già partita l'ambulanza del 118. I soccorritori, hanno attivato le manovre di rianimazione, a lungo, ma il cuore dell'operaio ha smesso di battere per sempre.

Jacek Hebda, di origine polacca, aveva 49 anni, abitava con la famiglia in Alessandria. Da undici anni nell'equipe della Geat, ed era impegnato come "esterno" in Solvay, dove questa mattina è accaduta la tragedia. Imprevedibile. L'uomo potrebbe essere stato colpito da un infarto, che non gli ha lasciato scampo.