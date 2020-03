Prima vittima del Covid-19 a Cabella

CABELLA LIGURE - “Cari concittadini, come ormai saprete il coronavirus ha colpito anche noi e oggi ci troviamo a piangere la perdita di una persona della nostra comunità”: il comunicato del sindaco Roberta Daglio, pubblicato poco fa sul sito del Comune di Cabella Ligure, ha raggelato l’alta val Borbera, dove sin da ieri circolava voce che la morte di una donna di 85 anni potesse essere da attribuire al coronavirus. La donna, vedova, viveva sola in un’abitazione isolata.

Nello stesso comunicato, il primo cittadino ha informato di aver appreso dall’Asl Al che i soggetti a rischio contagio, per essere stati in contatto con la persona che si è ammalata, sono stati posti in quarantena, come disposto dalla normativa in vigore.