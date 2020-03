Il Comune chiede pc e internet più facili. Oggi un morto nel Casalese

CASALE - Il comune di Casale, attraverso il consueto messaggio serale del sindaco Federico Riboldi, annuncia che sono stati contattati i fornitori di computer per garantire il miglior prezzo agli studenti casalesi che dovranno comprare un Pc per seguire le lezioni da casa. Inoltre, ha annunciato che verrà chiesto agli operatori telefonici che non lo hanno già fatto, di garantire Giga illimitati ai propri clienti, così da agevolare l’utilizzo di internet. All'ospedale Santo Spirito oggi è stato registrato un nuovo decesso, 11 ricoveri.