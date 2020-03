Alessandria, allarme in via Rattazzi per la caduta di tegole

ALESSANDRIA - Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e operai del Comune impegnati questa mattina in via Rattazzi per la caduta di tegole da uno dei palazzi, causata probabilmente dal forte vento della scorsa notte.

Il primo intervento dei pompieri ha messo in sicurezza quelle ancora pericolanti, con quello successivo è stata delimitata la zona.