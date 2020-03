Il vescovo Viola e la benedizione solitaria nel cimitero di Tortona

TORTONA - Un venerdì di Quaresima diverso dal solito, quello scorso, in cui il vescovo di Tortona, Vittorio Francesco Viola, ha scelto di visitare il cimitero locale, chiuso da una apposita delibera comunale, per esprimere la sua vicinanza e quella della Chiesa a tutti quelli che sono nel dolore. Le immagini mostrano la grande forza interiore di un uomo che ha voluto essere vicino ai suoi fedeli anche nel momento estremo, per affidarli alla misericordia del Padre e donare loro almeno un momento di conforto in un’epoca dove la paura del virus ha impedito anche gli ultimi saluti a chi un giorno è uscito di casa per non tornare più.