Riforma della C? Ghirelli ne parlerà con i presidenti

ALESSANDRIA - La divisa è quella da allenamento dell'Alessandria. Colpisce perché è in pieno centro di una città vuota: è Giuseppe Prestia che completa il programma di allenamento elaborato dai preparatori, che prevede anche la corsa. Sotto casa si può fare, un sorriso e un occhio al cellulare per seguire i dettagli del lavoro.

Sono giorni di attesa per tutti. Anche per le società. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato apertamente di riforma del calcio, che coinvolgerà in misura decisa anche la C.

Nel dettaglio, ci sarebbe una C di elite, con 20 squadre, e 40 (in due gironi) in una lega semipro. Francesco Ghirelli, che guida la terza serie, non risponde un 'no' secco, apre al dibattito, tutti consapevoli che i cambiamenti, una volta finita l'emergenza, saranno molti. Ne discuterà con i presidenti dei suoi 60 club nell'assemblea di venerdì 3, in cui il destino di questo campionato non sarà l'unico argomento.