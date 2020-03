"Torneremo": da una studentessa del Barletti un videomessaggio di speranza

OVADA - Ha ricevuto complimenti e un elevato numero di visualizzazioni “Torneremo”, il video postato sui social da Ana Maria Bolfa, la studentessa dell'Istituto Barletti di Ovada che, con estro e creatività, ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti in un momento difficile. Nove minuti di fotografie allietate da una colonna sonora e da un testo scritto di suo pugno per sorprendere positivamente gli affetti più cari e tutti coloro che, in questo momento di difficoltà, hanno bisogno di un po' di conforto. «In tanti mi hanno ringraziato – dice la giovane iscritta alla classe quarta del corso di Amministrazione, finanza e marketing –. È un’idea che ho pensato e realizzato nei giorni scorsi, vedo tanto pessimismo fra i miei coetanei e, con immagini, musica e parole mie ho voluto trasmettere forza a tutti, soprattutto alle persone che conosco e che mi mancano. Volevo trasmettere loro forza, dopo ogni periodo negativo c'è un rinascimento. L'ho realizzato nei giorni scorsi senza dire niente a nessuno, doveva essere una sorpresa per tutti. Io ci ho messo l'anima per farlo».

Il video è disponibile sul profilo di Instagram della ragazza che, proprio in questi giorni, sta proseguendo la formazione in via telematica, proprio come tutti gli altri studenti d'Italia. «Anche la scuola – dice Ana Maria Bolfa – che spesso passa per obbligo, sta mancando a noi studenti. Il solo fatto di vedersi, di trascorrere una mattinata insieme. come eravamo abituati fino a qualche settimana fa. Ma, in questa emergenza, le lezioni online rappresentano il metodo giusto. Sono comode e fruibili a tutti e ci permettono di mantenere allenata la mente».