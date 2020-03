Casale: oggi 10 persone dimesse. 2 i morti

CASALE - Due vittime per coronavirus oggi al Santo Spirito. Il territorio tuttavia registra un dato decisamente incoraggiante, nonostante il sindaco Federico Riboldi ribadisca come non sia decisamente il caso di abbassare la guardia: sono state dimesse le prime 10 persone guarite che ora dovranno rimanere in osservazione nelle proprie abitazioni.

Oggi intanto è proseguita l’attività di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Prosegue anche la raccolta fondi che permetterà di acquistare nuovi dispositivi e strumentazioni per l’Ospedale di Casale.