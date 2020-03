Sezzadio si ferma alle 12, onore alle vittime e agli operatori sanitari che combattono contro il Covid-19

Bandiere e mezz’asta e minuto di silenzio per le vittime del Civid-19. Alle 12 in punto, anche Sezzadio si è fermata per onorare le persone che non ce l’hanno fatta, e gli operatori sanitari che stanno lottando contro il coronavirus.

Erano presenti il sindaco Enzo Daniele, don Eugenio Gioia, il maresciallo Emiliano Sciutto, e due rappresentanti della Protezione Civile, Salvatore Pepè e Gigi Calmini.