Addio a Giovanni, al 'circolo' non mancava mai

CASTELLAZZO BORMIDA - Ormai da qualche settimana il circolo di lettura 'Bodrati' è chiuso. Ma fino a quando quel luogo d'incontro sotto il Comune era aperto, Giovanni Prati è stato una presenza abituale, per leggere giornali e riviste, anche per discutere e dare pareri alle persone che lo interpellavano per la sua competenza professionale.

Classe 1933, aveva trascorso molta parte della sua vita lavorativa a Milano, con incarichi di dirigente in campo assicurativo, ma tornando sempre in paese, dove viveva, a poche centinaia di metri dal circolo, e dove sono le sue figlie.