Distribuite 18mila mascherine

CASTELLAZZO - Le ultime consegne nelle prossime ore: complessivamente, grazie ai volontari del gruppo di Protezione Civile, il Comune di Castellazzo ha distribuito 18mila mascherine alla popolazione, a medici, farmarcie, agli operatori della filiera alimentare.

Alle case di riposo della zona, a Castellazzo Soccorso, alle suore Francescane Angeline di Castelspina e, anche, alla clinica 'Città di Alessandria', è stato portato anche materiale sanitario (cuffie, guanti, camici, calzari e altre protezioni).

"Per chi, fra i castellazzesi, non avesse ancora ricevuto le mascherine - spiega il sindaco Gianfranco Ferraris - il camper della Protezione Civile sarà in piazza Vittorio Emanuele, da domani, giovedì, a sabato, dalle 9.30 alle 17 per distribuire a chi ne fosse sprovvisto".