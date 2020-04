Sanificazione di strade e piazze contro il Covid-19

ALESSANDRIA - Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia e sanificazione delle strade e delle piazze alessandrine da parte degli operatori di Amag Ambiente.

“Gli addetti - spiega Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag - stanno facendo ben più del loro dovere e lavorano davvero senza risparmiarsi, anche se ovviamente nel totale rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dall’emergenza Covid: per questo non posso che ringraziarli. So che non molleranno, e procederanno ad oltranza, per aiutare la nostra comunità a vivere in maggior sicurezza, finché non usciremo dal tunnel del virus, per tornare alla normalità”.

Tre mezzi sono costantemente impegnati dalle 6 del mattino alle 3 di notte nelle operazioni di lavaggio straordinario e igienizzazione delle strade del centro (vie e piazze all’interno degli spalti), del Cristo, della Pista, degli Orti e anche dei sobborghi. La bonifica, con autobotte o con lancia, è effettuata col metodo ad acqua compressa (simile a quello in uso negli autolavaggi), mescolata ad una soluzione a base di enzimi. Quindi niente ipoclorito di sodio o altri disinfettanti a base di cloro, nel pieno rispetto della direttiva di Arpa Piemonte, che ne ha proibito l’uso. Inoltre, viene effettuata l’igienizzazione completa degli arredi urbani come panchine, cestini, fontanelle.