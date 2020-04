La Protezione Civile in supporto alla Caritas

ALESSANDRIA - La Caritas, a seguito dell’aumento di richiesta di generi alimentari, sia in forma di pasti da servire che di pacchi viveri, ha lanciato un appello per invitare i negozi di alimentari e gli ipermercati a raccogliere le eccedenze e destinarle alla struttura. Il Comune si è reso disponibile per sostenere la campagna di raccolta, unendosi all’appello e facendosi promotore dell’iniziativa con il supporto della Protezione Civile comunale.

Tutti gli esercizi commerciali e gli ipermercati che intendano aderire alla donazione possono contattare il numero 0131 56216 e accordarsi con gli operatori sulle modalità di ritiro delle eccedenze. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

“A fronte di questa situazione di necessità anche l’Amministrazione Comunale vuole fare la sua parte – ha commentato l’assessore comunale al Commercio, Mattia Roggero -. Mi unisco all’appello di Caritas e di tutte le altre realtà che operano a favore delle persone che stanno vivendo una situazione di crisi. Sono sicuro che gli operatori del commercio alessandrino, come sempre, sapranno essere uniti e solidali offrendo quanto hanno di invenduto e di eccedente per il sostegno di chi è meno fortunato e maggiormente colpito da questa emergenza. Abbiamo messo a disposizione la nostra Protezione Civile per organizzare la raccolta dei prodotti e mettere a sistema una rete di solidarietà quanto mai importante in questi momenti. La nostra è una comunità coesa, unita e solidale collaborando insieme, con l’apporto anche piccolo, di ciascuno di noi, possiamo fare molto e vincere, quanto prima, questo insidioso nemico”.