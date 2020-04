Sezzadio non ci sta: rimossa la bandiera dell'Europa

SEZZADIO - Il Comune di Sezzadio, nel suo piccolo, prende le distanze dall'Unione Europea. O meglio, da questo tipo di (non) Unione. Nel pomeriggio di oggi, infatti, come gesto simbolico di disapprovazione nei confronti dell'atteggiamento dimostrato dall'organo internazionale dall'insorgere dell'epidemia nel nostro Paese, l'amministrazione sezzadiese ha deciso di rimuovere la bandiera dell'Europa solitamente posta a fianco di quella italiana e della Regione.

«Tutti abbiamo creduto nell’Unione Europea - si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune - ed in quello che nell'idea originale avrebbe dovuto e potuto rappresentare. Unione di popoli, abbattimento delle frontiere, un'unica moneta ma soprattutto uno spirito di reciproca protezione ed assistenza tra gli Stati membri.

Tutto il contrario di quello che abbiamo assistito in questi ultimi periodi legati all'emergenza Coronavirus. Sono esplose in modo lampante tutte le contraddizioni, già emerse in questi anni, tutti gli egoismi e la voglia di alcuni paesi, quelli più forti, di primeggiare a discapito di chi stava gestendo una situazione drammatica senza precedenti. L'Italia - sottolinea l'amministrazione comunale - si è trovata sola in un momento di grave difficoltà ed il sentimento comune degli italiani, è stato quello di sentirsi abbandonati da questa Europa che non solo non ci ha dato nessuna risposta concreta, ma non è venuta incontro a nessuna delle richieste portate avanti dal nostro Governo.

Tutti noi siamo sicuri continueremo a credere nell’Europa. Ma continueremo a crederci immaginandola unita, solidale e capace di prendersi cura dei Paesi che sono in difficoltà. Per questo come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di togliere la bandiera dell'Europa dal Municipio. In attesa di tempi migliori, di segni tangibili e di tornare ad esserne orgogliosamente fieri».