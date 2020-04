Un vademecum per orientarsi fra le misure previste dal decreto “Cura Italia”

PROVINCIA - “In questo momento oltre a fronteggiare una emergenza economico-finanziaria improvvisa e impronosticabile, le aziende si devono orientare fra norme e provvedimenti in continua evoluzione, fra procedure telematiche per la richiesta di indennità e utilizzo degli ammortizzatori sociali. Accanto al ruolo di difesa della categoria, accanto alle continue richieste che stiamo facendo alle istituzioni di tutti i livelli territoriali perché vengano decisamente incrementate le misure a sostegno delle imprese, crediamo che il nostro compito, come associazione di categoria, sia anche quello di sostenerle in ogni passo”: sono le parole del presidente provinciale di Confcommercio, Vittorio Ferrari.

Confcommercio di Alessandria ha pubblicato un vademecum operativo che illustra nel dettaglio, in modo semplice ed immediato, tutte le misure che il decreto “Cura Italia” ha attualmente previsto per sostenere le imprese: a partire dalla richiesta per l’indennità di 600 euro (la domanda è presentabile dal 1° aprile in via esclusivamente telematica, accendendo ai servizi online dell’Inps), il bonus baby-sitting, i congedi parentali o l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, quali ad esempio la Cassa Integrazione in Deroga.

“In questo periodo emergenziale – spiega Alice Pedrazzi, direttore di Confcommercio della provincia – il nostro team di professionisti ed esperti, fiscalisti, giuslavoristi, esperti in normativa del commercio, è al lavoro costantemente per fornire assistenza diretta e quante più indicazioni possibili a soci ed imprese, che devono fronteggiare una emergenza che ha sconvolto ogni regola. Va in questa direzione il lavoro, frutto di intere giornate di studio ed analisi di provvedimenti e procedure amministrative, che abbiamo raccolto nei materiali presentati oggi: il Vademecum è un concentrato di indicazioni pratiche, utilissimo alle aziende per conoscere gli strumenti attualmente disponibili. Nelle prossime settimane ne usciranno versioni aggiornate, via via che saranno emanati nuovi provvedimenti, come ci auguriamo, che prevedano ulteriori e significativi aiuti alle imprese”.

Oltre al vademecum, il lavoro più corposo, la Confcommercio di Alessandria ha realizzato anche un focus sul bonus di 600 euro, che può essere richiesto dal 1 aprile, rendendo disponibile un Manuale di Istruzioni e delle Faq, che rispondono alle domande più frequenti sull’argomento.

Vademecum, manuale di istruzione sul bonus di 600 euro e faq sono a disposizione di associati ed imprese. Per richiederli è sufficiente inviare una mail all’indirizzo ascom@ascom.al.it oppure chiamando il numero 0131.314800.