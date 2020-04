La domenica delle palme sarà in streaming

OVADA - Domenica delle Palme in diretta streaming il 5 aprile alle ore 10 dalla Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi di Ovada. Grazie infatti al gruppo Scout Ovada 1 particolarmente attivo in questo momento di coronavirus grazie alle numerose iniziative che sta intraprendendo, sarà possibile assistere alla funzione religiosa collegandosi alla pagina Facebook del gruppo scout Ovada 1. “Quest’anno – afferma Padre Ugo Barani che celebrerà la funzione con i suoi confratelli - vivremo il periodo pasquale in modo davvero singolare, senza la possibilità di partecipare a quei riti comunitari che ci aiutavano a comprendere il mistero. È veramente triste, ma non possiamo fare altrimenti. Vorrei esortare tutti coloro che lo desiderano a partecipare a distanza anche se non sarà la stessa cosa. Come Comunità dei Padri Scolopi le funzioni della Settimana Santa si svolgeranno regolarmente ma a porte chiuse”. La Santa Messa su streaming verrà celebrata anche nel giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020 sempre alle ore 10.00.