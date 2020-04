Università ancora chiusa ed esami on line

ALESSANDRIA - Disposta la proroga fino al 13 aprile della chiusura delle strutture dell’Università del Piemonte Orientale a tutti, interni ed esterni. Il pubblico esterno dovrà rivolgersi agli uffici via email o telefono. L'attività amministrativa prosegue con l'istituto del lavoro agile, l'attività didattica prosegue in modalità a distanza, gli esami e le tesi di laurea saranno svolti a distanza in modalità orale.

Tutti gli appelli sospesi saranno recuperati dal 16 aprile al 29 maggio secondo un calendario deciso da ogni Dipartimento. Sarà possibile sostenere gli esami soltanto in modalità orale attraverso la piattaforma Google Meet. Gli studentine le studentesse riceveranno alla loro email la data e l’ora di convocazione. Gli studenti e le studentesse disabili o con dsa possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge (mappe concettuali, calcolatrice non scientifica). Per ora non sono previsti esami scritti online, ma saranno trasformati in forma orale tutti quelli cui è possibile applicare la conversione.