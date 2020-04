Novi: il maglificio Rover adesso produce le mascherine

NOVI LIGURE - Il maglificio Rover di Novi Ligure ha riconvertito la propria attività per dedicarsi alla produzione di mascherine per la prevenzione individuale dal virus ‘Covid 19’. Per tale produzione utilizzano un tessuto speciale che asciuga in pochi secondi e consente di lavare e riutilizzare la mascherina.

Il titolare, Angelo Ravera, spiega: “Avendo dovuto fermare la produzione di abbigliamento, abbiamo pensato di provare a produrre ciò di cui c’è necessità in questo periodo. Siamo riusciti a trovare il tessuto giusto all’inizio della settimana, fatto alcuni campioni di prova e poi avviato la produzione.Riusciamo a produrre dalle trecento alle quattrocento mascherine al giorno”.

Le prime trecento mascherine prodotte nel laboratorio di via Monte Pasubio sono state donate all’Ospedale infantile di Alessandria. Le altre saranno poste in vendita a enti pubblici o aziende che ne hanno possibilità. “Se qualcuno viene e suona all’ingresso della ditta - conclude Ravera - faremo la consegna sull’uscio per rispettare le norme di prevenzione sanitaria”.