Scatti di Monferrato Ovadese tra bellezza e storia

OVADA - Bellezza paesaggistica, storia, ricchezza architettonica e prodotti tipici. In attesa che parta il restyling del sito dello Iat, curato dall’Enoteca Regionale, nell’ambito delle operazioni di promozione già finanziate, è la pagina Facebook “Monferrato Ovadese” a promuovere il territorio.«Pubblicate le vostre fotografie le vostre fotografie taggando la nostra pagina - la richiesta formulata da Elisa e Mara Ferrari dell’Ufficio Turistico - Condividiamo la bellezza di un paesaggio stupendo». Gli spunti sono molteplici: i sentieri immersi nel bosco al confine tra le due regioni, angoli poco conosciuti della città e scorci di valore dei paesi più piccoli.



Turismo religioso

Tra le immagini già condivise la chiesa dell’Immacolata Concezione, costruita nel 1641 per rispettare il voto fatto dai cittadini durante una terribile epidemia di peste. Il pregio architettonico su unisce alle note storiche. In programma per i prossimi mesi il restyling completo della comunicazione turistica nell’ambito del progetto “Ori” finanziato con 100 mila euro dalla Regione Piemonte. Tra le iniziative previste il completo restyling del sito dello Iat, che diventerà una vera e propria vetrina virtuale di tutta l’area e della filiera corta dei prodotti tipici.