Due decessi e quattro dimissioni all'ospedale di Casale

CASALE - Aggiornamento serale dal Comune di Casale Monferrato. Il sindaco Federico Riboldi annuncia due nuovi decessi al Santo Spirito quest'oggi, nove ulteriori ricoveri, quattro dimissioni e l'accertamento di nove nuovi pazienti positivi.

Sul fronte delle iniziative, la multiservizi Amc ha donato dispositivi di protezione individuale come mascherine e camici monouso, e due respiratori: uno per la terapia subintensiva e uno per la terapia intensiva.

La raccomandazione dall'Amministrazione è sempre la solita: è necessario rimanere a casa.