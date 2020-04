Il sindaco: "Mascherine? Non sono ancora nei depositi"

ALESSANDRIA - Nuovo comunicazione social da parte del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Tema, le mascherine.

"Giustamente la cittadinanza chiede perché il Comune non le ha distribuite - le sue parole - Oggi ne abbiamo circa 700/800, destinate a chi opera in campo pubblico. Per il resto, ci siamo attivati e abbiamo utilizzato parte dei fondi comunali per chiederne 25mila alla Protezione civile, altre sono invece state sponsorizzate da entità private come ad esempio l'Alessandria Calcio. Ma tutte queste non sono ancora nei nostri depositi, perché i tempi sono lunghi. Quindi, appena arriveranno organizzeremo una distribuzione e, grazie alla sensibilità delle farmacie, saranno date con criteri di priorità a chi ne ha più bisogno per motivi di salute o di età. E via via si continuerà, in base al numero disponibile, con l'intera popolazione. Quando le avremo, spiegheremo punto per punto ogni cosa".