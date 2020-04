Il sindaco Lantero: "Abbiamo 83 positivi, 15 deceduti"

OVADA - "Dati più aggiornati e più vicini alle nostre sensazioni". Così il sindaco di Ovada, Paolo Lantero ha definito l'ultimo aggiornamento comunicato qualche minuto fa, proveniente dall'Asl Al. Sono 83 i soggetti risultati positivi al coronavirus, 37 le famiglie in quarantena. Cresce il numero dei deceduti, attualmente 15, sicuramente in seguito a Covid - 19; sale anche il numero dei guariti. Dettagli anche sull'attività della zona dell'ultima settimana. "Sono state acquistate 5 mila mascherine, 2300 sono state distribuite tra i sindaci della zona - ha proseguito Lantero - La rimanente parte è stata divisa a Ovada tra ospedale, casa di riposo di Lercaro, Croce Verde, Vigili del Fuoco, al Consorzio Servizi sociali, al Distretto Sanitario e ai commercianti. Ne arriveranno altre 35 mila, 16 mila per la nostra città. Saranno inviate a casa per non creare addensamenti di persone. ".