Agnello in crosta, un'idea nuova nel rispetto della tradizione

Simbolo della nostra storia gastronomica, soprattutto in vista delle festività legate alla Pasqua: la carne di agnello è tenera, gustosa e si presta a tantissime soluzioni in cucina. Diego Bongiovanni propone la versione 'in crosta', un'idea nuova, capace però di rispettare le tradizioni, da mettere al centro della tavola. L'abbinamento consigliato? Una Barbera d'Asti superiore.