La pasta pasticciata, un grande classico che si rinnova

Arrangiarsi con poco, per trasformarlo in molto. La 'pasta pasticciata' trasmette l'amore della cucina ed è un grande classico da proporre sulle nostre tavole anche in questo periodo di festeggiamenti pasquali. Sono tantissime le varianti a seconda dei gusti e delle preferenze, ma il mix di ingredienti saprà fare la differenza a prescindere. Magari con una Bonarda Piemonte vivace.