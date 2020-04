Benedicta: pieno di contatti per la commemorazione on line

BOSIO - Oggi, 76 anni fa, si raggiungeva il culmine del rastrellamento e dell’eccidio della Benedicta. L’anniversario è stato ricordato tre giorni fa con un’inedita commemorazione on line come imposto dall’emergenza sanitaria. “Il riscontro – spiega Daniele Borioli, presidente dell’associazione Memoria della Benedicta – è stato molto positivo. Abbiamo quasi triplicato i nostri contatti e in moltissimi hanno visitato il nostro sito internet: moltissime persone non solo hanno consultato i materiali relativi agli interventi della celebrazione, ma si sono soffermate diverso tempo sui vari contributi che i nostri strumenti informatici propongono già da tempo. Una catena positiva, una sorta di tam tam, di cui siamo lieti soprattutto in quanto ha contribuito a rinnovare la memoria dei Martiri”. I video che ripropongono i diversi passaggi della celebrazione ufficiale di domenica 5 aprile sono disponibili sul sito www.benedicta.org.