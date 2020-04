Coronavirus, in piazza arrivano i test "drive in"

NOVI LIGURE — È stata montana in piazza XX Settembre a Novi Ligure, di fronte alla sede della Croce Rossa, la tenda per eseguire gli esami per il coronavirus in modalità “drive in”. Il servizio organizzato dall’Asl servirà per effettuare i tamponi sul personale a rischio. Chi deve sottoporsi al test potrà farlo in pochi minuti, senza bisogno di scendere dall’auto. La procedura inoltre consentirà ai sanitari di svolgere un numero di tamponi molto superiore a quello attuale. Al test potranno accedere solamente le persone chiamate dall'Asl.

Il bollettino dei contagi intanto continua a crescere: il totale dei decessi di persone positive al coronavirus registrati allo Stato Civile di Novi hanno raggiunto il numero di 71, di cui 12 residenti in città.

In leggero miglioramento la situazione all’ospedale San Giacomo: su 131 posti letto dedicati (10 di terapia intensiva e 121 di media intensità) ne risultano occupati 77, per la precisione 9 di terapia intensiva e 68 di media intensità, di cui 12 in attesa di conferma test.

Continua anche l’attività di controllo della Polizia Municipale: alla data del 6 aprile sono state fermate 592 persone e per 21 è scattata la denuncia.

Per quanto riguarda gli aiuti alle persone in difficoltà, a oggi sono 97 i nuclei famigliari che hanno ricevuto i buoni spesa per un totale di oltre 12 mila euro distribuiti; 86 sono le spese consegnate agli over 65, disabili o invalidi, grazie al servizio svolto dal gruppo comunale di Protezione Civile, Csp e Croce Rossa.

A Novi Ligure sono ripresi anche gli interventi di sanificazione delle strade: fino a venerdì il veicolo con operatore a terra eseguirà interventi sia al mattino che al pomeriggio; nella giornata di sabato il servizio sarà svolto solo al mattino. Le operazioni di lavaggio verranno ripetute anche la prossima settimana da martedì a sabato con le stesse modalità.