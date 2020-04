Enoteca: 15 video per promuovere il commercio

OVADA - Quindici testimonial. Esponenti ovadesi del mondo del lavoro, del panorama delle associazioni di volontariato e dell'arte. A chiamarli in causa è stata l'Enoteca Regionale per la campagna "Ovada con l'Ovada". L'intento? Lanciare un messaggio a favore del commercio locale. "Pasqua si avvicina - spiega il presidente Mario Arosio - Comprare prodotti del territorio in attività locali significa fare qualcosa si importante e utile in un momento molto difficile". Ogni video, della durata di trenta secondi, sarà postato sulla pagina Facebook dell'associazione e sul canale Youtube. Si comincia oggi, mercoledì 7 aprile, per andare avanti fino a sabato.