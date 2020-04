La "Superluna" fotografata da Alessandro Degrandi

CASALE - Era ben visibile anche dal Casalese la "Superluna" nella notte appena passata. L'unico satellite della Terra si trovava in una posizione particolarmente favorevole (la migliore di tutto il 2020), tanto vicino a noi da apparire più grande e più luminoso, un'osservazione favorita anche dall'assenza di nuvole. Sono stati in molti, favoriti in qualche modo dall'obbligo di stare a casa, ad ammirare la Luna dalla finestra o dal balcone di casa. Difficile fotografarla con efficacia con un semplice smartphone. Per questo, per chi se la fosse persa, proponiamo l'immagine inviataci dal nostro lettore Alessandro Degrandi.