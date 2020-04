Stop definitivo a tutti i campionati

ALESSANDRIA - All'appello, adesso, manca solo il calcio fra gli sport di squadra. Perché oggi anche la Federvolley ha chiuso definitivamente tutti i campionati, di ogni serie e categoria.

Di fatto, come se non si fosse giocato, perché non ci saranno verdetti e gli organici restano, sulla carta, gli stessi e con la stessa articolazione. "La Fipav - così la nota ufficiale - ritiene conclusi senza assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali".

Per la nostra provincia Arredo Frigo Makhymo Acqui in B1 femminile e Novi in B maschile si erano fermate già nel weekend del 22 e 23 febbraio. Da quello successivo stop per C e D regionali: quattro formazioni in C femminile, con Evo Volley saldamente al comando, due in C maschile, due in D femminile e altrettante in D maschile.

"L'unico trofceo della stagione, la Coppa Piemonte, lo abbiamo vinto noi - sottolinea Stefano Negrini, ds di Negrini La Bollente Acqui - anche se è una piccola consolazione"

Le finali giovanili erano già state tutte annullate.