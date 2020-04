"Alessandria, come stai?": un questionario sullo stato d’animo del territorio

PROVINCIA - Stiamo vivendo una crisi globale che ci chiede di ripensare le nostre abitudini, il nostro modo di vivere quotidiano, le nostre relazioni. Che effetto sta avendo tutto questo sul nostro stato d’animo? Quali sono i nostri nuovi bisogni?

Alessandria come stai? è un’iniziativa provinciale aperta a tutti, anonima e senza dati privati da inserire. Occorre solo dedicare qualche minuto per rispondere on line ad alcune domande che tutti, ora, si stanno ponendo sul sito www.alessandriacomestai.org. L’obiettivo finale è quello di condividere lo stato d’animo e i bisogni della provincia.

Nel giro di qualche giorno dall’arrivo delle prime risposte, verranno restituiti a tutti i risultati dinamici di questo termometro.

L’iniziativa è promossa, sul territorio provinciale, dall’Associazione Cultura e Sviluppo e dall’Associazione Diomira, ente impegnato nel favorire l’attivazione di percorsi digitali e tecnologici per il Terzo Settore.

L’iniziativa è aperta ad ogni partner e istituzione che vorrà patrocinarla e diffonderla. Per informazioni e adesioni: info@alessandriacomestai.org.

L’iniziativa è stata ideata a Torino da Experientia, Nesta Italia, il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, il Centro per l’Innovazione Sociale SocialFare, il Consorzio TOP-IX, il Cottino Social Impact Campus e la Fondazione Links, all’interno della strategia di Torino Social Impact.

Nel video le dichiarazioni di Alessio Del Sarto, direttore dell'Associazione Cultura e Sviluppo