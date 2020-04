La Protezione Civile raccoglie maschere

CASTELLAZZO BORMIDA - Da tre settimane consegnano spesa e farmaci, hanno distribuito le mascherine alle famiglie, nei negozi e nelle case di riposo. I volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile hanno un nuovo incarico, affidato dal sindaco Gianfranco Ferraris al coordinatore Fabio Gallo: raccogliere maschere da sub (modello Decathlon),che saranno poi donate all'Ospedale di Alessandria, per essere trasformate e poi utilizzate per i pazienti ricoverati.

Il grazie del paese per l'attività del gruppo arriva anche sotto forma di una lotteria: un uovo di quattro chili offerto dal negozio 'Le Delizie del dolce e salato', l'estrazione dei biglietti vincenti sabato, alle 11, nella sede dalla Protezione Civile, alla presenza del primo cittadino.

Il Comune ha anche invitato a effettuare versamenti sul conto della Tesoreria, con la causale 'Donazione Protezione Civile Comunale Emergenza Covid-19'. Iban: IT85E 05034 48161 000000017000.Tutte le somme saranno destinate al gruppo e chi versa riceverà una ricevuta.