La tortora fa il nido sopra i vasi del terrazzo

ALESSANDRIA - La tortora fa il nido per covare l’uovo tra due vasi sul terrazzo di un alloggio del Villaggio Borsalino. Si dà il turno con il suo compagno, portando sempre nuove pagliuzze per rinforzare il rifugio dove nascerà il piccolo. Evidentemente non ha paura degli uomini. D’altra parte, probabilmente è recidiva, poiché già l’anno prima una tortora aveva nidificato su un altro terrazzo dello stesso palazzo.

Il villaggio Borsalino è una zona particolare della città, posta in pratica davanti all’aperta campagna. Sugli alberi nidificano gazze ladri e altri volatili. A volte si possono vedere anche dei fagiani.

E di notte nella parte più a ridosso della campagna del quartiere, rincasando con l’automobile spesso si può notare la presenza di piccole lepri.

Il Villaggio si giova non solo di essere vicino alla campagna ma anche del fatto di essere ricco di spazi verdi grazie a una pianificazione urbanistica che negli anni Settanta tenne conto delle critiche mosse al modo in cui si erano sviluppati, ad Alessandria come in molte altre città italiane, i quartieri periferici nel periodo del boom economico.