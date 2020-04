Casale: i primi test alla nuova diga

CASALE - Sono in corso in questi giorni i primi test della nuova diga ad acqua fluente di Casale. L'imponente struttura - costruita in meno di due anni a valle della città - avrà il compito di moderare il livello del fiume Po per garantire alle quattro turbine, posizionate lungo la sponda sinistra, il giusto l'approvvigionamento d'acqua necessario per la creazione di energia elettrica. Ieri, mercoledì, l'acqua ha annullato il "salto" di un paio di metri del ponte ferroviario.